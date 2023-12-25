Посол РФ заявил, что Запад в Сербии действует по известным "схемам и лекалам"

Александр Боцан-Харченко указал, что сценарий с протестами начинает раскручиваться еще до выборов

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Западные страны в Сербии действуют по известным "схемам и лекалам" - еще до выборов начинает раскручиваться сценарий с протестами. Об этом заявил в ходе брифинга для российской прессы посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко по итогам встреч с президентом Сербии Александаром Вучичем и главой МИД республики Ивицей Дачичем.

"Мы прогнозировали и в данных прогнозах не ошибаемся, памятуя другой горький опыт. Запад действует по тем же схемам и лекалам, когда заблаговременно до выборов начинает раскручиваться сценарий с протестами, потом идет подталкивание к внеочередным выборам", - сказал он.

Посол добавил, что в таких случаях часто прозападные силы проигрывают. "Их выталкивает Запад. Их не выталкивают люди. Это не является результатом широкого общественного недовольства. Как правило, убедительная победа не достигается. После этого запускается сценарий оспаривания выборов и фактически силовое решение вопроса", - отметил дипломат.

Боцан-Харченко заявил, что у него нет какой-либо дополнительной информации о том, за какой период могли быть подготовлены беспорядки.