Посол РФ: руководство Сербии считает, что о революции в стране сейчас речи не идет

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Руководство Сербии уверено, что ни о какой революции в стране сейчас речи не идет. Об этом заявил на брифинге для российской прессы посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко по итогам встреч с президентом республики Александаром Вучичем и главой сербского МИД Ивицей Дачичем на фоне протестов.

"Мы говорили и о наших двусторонних отношениях, что тоже немаловажно в данном контексте. Потому что он [Вучич] очень уверенно смотрит вперед, исходя из того, что в Сербии в целом стабильность сохраняется, она не подорвана, <...> ни о какой революции, народном восстании речи быть не может", - отметил глава российского диппредставительства. По его словам, президент Сербии "исходит из того, что все его планы, позиции, которые базируются на суверенитете республики, сохранятся и будут основой для дальнейшей работы по внутренним делам, по внутренней экономике Сербии, по ее развитию, а также по внешнему аспекту деятельности этого государства, включая российско-сербские отношения".