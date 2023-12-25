Посол РФ заявил, что Вучич намерен прекратить беспорядки в Белграде в рамках закона

Александр Боцан-Харченко отметил, что президент Сербии исходит из того, что надо оставаться в правовом конституционном поле

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич намерен прекратить все беспорядки в Белграде исключительно в рамках правового поля. Об этом заявил в ходе брифинга для российской прессы посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко по итогам встреч с Вучичем и главой МИД республики Ивицей Дачичем.

"Я убежден, учитывая решимость Вучича, что он [переворот] не состоится, и я подчеркиваю, что он [Вучич] очень решительно настроен. При этом решительно, но аккуратно. У него нет желания, как говорится, подавить все, не считаясь ни с людьми, ни с законом. Абсолютно только в рамках закона, но решить", - подчеркнул Боцан-Харченко.

"Что касается данных событий, то он строг, как говорится, в планировании своих действий. Он исходит из того, что надо оставаться в правовом конституционном поле. Нельзя дать возможность подорвать конституционный порядок", - указал российский дипломат.

24 декабря представители оппозиционного блока "Сербия против насилия", которые вечером 18 декабря начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии в центре Белграда, попытались взять штурмом городскую администрацию. Демонстранты при помощи флагштоков снесли дверь, а также разбили окна, куда стали бросать камни и пивные банки. Кроме того, они уничтожили камеры видеонаблюдения. К полуночи полицейские, прибывшие на площадь у администрации Белграда, разогнали протестующих. Президент Сербии в свою очередь предупредил, что протесты оппозиции и ее провокационные высказывания не будут иметь никакого результата, так как в стране "власть сменяется только на выборах". По его словам, "что бы они ни пытались сделать, не будет никакой насильственной смены власти". Противники руководства республики заявляют о несогласии с победой на выборах в городское собрание (скупщину) Белграда коалиции, возглавляемой правящей партией.