Володин считает, что в Сербии должны защитить волю своего народа, иначе страны не станет

По мнению председателя Госдумы, как только Вашингтону и Брюсселю не удается в других государствах "привести к власти своих марионеток", всегда разыгрывается сценарий, при котором звучат заявления о нарушениях на выборах и непризнании их итогов, извне организуются попытки госпереворота

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Сербии должны защитить волю своего народа, в противном случае страны может не стать. Такое мнение председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил в своем Telegram-канале.

"Действующие власти Сербии обязаны защитить волю сербского народа и выбор большинства. Что бывает в противном случае - всем хорошо известно: страны может не стать", - написал Володин.

По его мнению, как только Вашингтону и Брюсселю не удается в других государствах "привести к власти своих марионеток", всегда разыгрывается "хорошо известный сценарий": из США и Евросоюза звучат заявления о нарушениях на выборах и непризнании их итогов, извне "раскачивается ситуация, людей выводят на улицу, организуются попытки госпереворота".

"Ничего нового. С такими вызовами сталкивается любое государство, которое отстаивает свою независимость, защищает национальные интересы и ценности. Сегодня это происходит в Сербии", - отметил председатель Госдумы. Он подчеркнул, что на внеочередных парламентских выборах победила коалиция действующего президента Александра Вучича. "А тех, на кого делали ставку Вашингтон и Брюссель, люди не поддержали", - написал Володин.

"Когда речь идет о суверенитете, в его основе - право граждан самостоятельно планировать будущее, выбирать руководство и путь развития своей страны", - отметил он. Председатель палаты парламента добавил, что представители Парламентской ассамблеи ОДКБ участвовали в качестве наблюдателей на выборах в Сербии и не зафиксировали нарушений.