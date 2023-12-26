Посол РФ в Белграде заявил, что людей для протестов в Сербии "собирают" по стране

Александр Боцан-Харченко обратил внимание на то, что Белград "далеко не весь восстал"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Значительную часть людей для участия в протестах в Сербии после парламентских выборов собирают по всей стране. Об этом заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала "Соловьев Live".

"К этим демонстрантам или часть, лучше сказать, этих демонстрантов, значительную часть составляют люди, которых собирают по Сербии", - сказал он.

Дипломат обратил внимание на то, что Белград "далеко не весь восстал". "И, в принципе, огромное число жителей относится спокойно, они думают о конкретных делах, они голосовали за нынешнее руководство и хотят спокойно работать и спокойно жить", - констатировал посол.

По словам Боцана-Харченко, прекрасно известно то, как людей "стимулируют к участию в протестах". "На опыте того же киевского майдана", - добавил он.