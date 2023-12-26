Захарова завила, что Запад поставил Сербии ультиматум что угодно, только не с Россией

По такой же схеме строилось западное взаимодействие с Киевом, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Запад выдвинул Белграду ультиматум "что угодно, только не с Россией", ранее по такой же схеме строилось западное взаимодействие с Киевом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RT, комментируя протесты в Сербии.

"Точно так же, как с Украиной, перед Сербией Запад поставил условие, выбор - не гармоничное сочетание путей развития в соответствии с национальными интересами сербского народа, а жесткий выбор - либо с Западом, либо с Россией. Теперь же выбор формулируется вообще по-другому - только с Западом. А последние корректировки вообще как ультиматум звучат - что угодно, только не с Россией", - отметила дипломат.

По словам Захаровой, в такие же рамки была загнана в свое время Украина, все предостережения игнорировались.