Лавров и глава МИД Индии обсудят 27 декабря ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

В ход встречи также обсудят приоритеты председательства РФ в БРИКС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар 27 декабря на переговорах в Москве обсудят ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке, а также приоритеты председательства РФ в БРИКС. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"27 декабря в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, - указывается в сообщении. - Министры проведут сверку позиций по актуальным международным вопросам. Отдельно затронут тему взаимодействия в рамках ООН, ШОС, Группы двадцати, обсудят приоритеты председательства России в БРИКС в наступающем году".

"Предполагается углубленный обмен мнениями по проблематике формирования справедливой архитектуры безопасности в АТР, ситуации на Украине и в Афганистане, а также палестино-израильскому противостоянию", - подчеркнули в МИД.

В российском дипведомстве отметили, что главы МИД России и Индии уделят основное внимание текущим и перспективным направлениям двустороннего сотрудничества, а также обсуждению графика предстоящих контактов. "Основной акцент будет сделан на содействии дальнейшему выстраиванию устойчивых транспортно-логистических и банковско-финансовых цепочек, расширению использования национальных валют во взаиморасчетах, - указали в МИД РФ. - Планируется затронуть вопросы кооперации в высокотехнологических сферах, в том числе в космической и атомной, а также реализации совместных проектов по разработке углеводородов на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России".

Кроме того, в МИД РФ отметили, что Москва и Нью-Дели привержены многополярности как неотъемлемому фактору обеспечения равновесия сформировавшегося за последние десятилетия миропорядка. "Россия оказывает содействие странам глобального Юга в деле отстаивания политического и экономического суверенитета в условиях распространения неоколониальных практик. Приоритет - продвижение позитивной повестки дня и выстраивание конструктивного межгосударственного диалога", - подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что глава МИД Индии провел встречу с группой политологов в Москве. Джайшанкар будет находиться в России с визитом с 25 по 29 декабря и посетит Москву и Санкт-Петербург. Глава МИД Индии планирует также встретиться с заместителем председателя правительства РФ, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, с которым обсудит вопросы экономического партнерства.