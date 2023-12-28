ЦИК зарегистрировал уполномоченных Слуцкого

Также Центризбирком разрешил открыть избирательный счет

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России в пятницу принял решение о регистрации уполномоченных ЛДПР на выборах президента, уполномоченного кандидата от партии Леонида Слуцкого по финансовым вопросам и дал разрешение на открытие специального избирательного счета. Соответствующее решение принято на заседании комиссии.

Слуцкий был выдвинут на съезде ЛДПР 19 декабря, а 25 декабря подал документы в ЦИК. При выдвижении кандидат лично должен прийти в ЦИК и подать пакет документов, включающий заявление о согласии баллотироваться, сведения о судимостях, доходах, имуществе за рубежом, а также протокол съезда с решением о его выдвижении.

Уполномоченными партии, которые будут представлять ЛДПР и интересы кандидата в течение избирательной кампании будут четыре человека. Уполномоченными по финансовым вопросам стали двое, среди них вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Только с момента открытия специального избирательного счета в отделении Сбербанка в Оружейном переулке кандидат может начать агитацию, потому что оплата агитматериалов и любых других работ в ходе кампании должна быть оплачена из избирательного фонда. Размер избирательного фонда кандидата на выборах президента не может превышать 400 млн рублей.

Самовыдвиженцы должны были подать документы не позднее 18:00 мск 27 декабря, кандидаты от партий - не позднее 1 января. Слуцкому как кандидату от парламентской партии не нужно собирать подписи избирателей в свою поддержку, он сможет подать документы на регистрацию до 31 января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

Слуцкий впервые выдвигается на выборы главы государства. Ранее ЛДПР на выборах президента представляли ее основатель Владимир Жириновский (1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годы), депутат Госдумы Олег Малышкин (2004). Наибольший результат либерал-демократа на выборах главы государства РФ был в 2008 году, Жириновский тогда занял третье место, набрав более 9% голосов избирателей.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.