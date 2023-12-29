ЦИК разрешил бьюти-блогеру Русских начать сбор подписей для регистрации на выборах

Как кандидату-самовыдвиженцу Раде Русских необходимо до конца января набрать 300 тыс. подписей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Центризбирком РФ на заседании в пятницу зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения бьюти-блогера Рады Русских на выборах главы государства в марте 2024 года и разрешил ей открыть специальный счет в Сбербанке, чтобы начать сбор 300 тыс. подписей избирателей для регистрации на выборах.

О своем намерении идти на выборы президента бьюти-блогер Русских объявила 12 декабря в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), в сообщении она опубликовала свое уведомление в ЦИК о проведении собрания инициативной группы избирателей. 17 декабря Русских провела встречу с инициативной группой, но с первой попытки необходимые 500 подписей в свою поддержку не набрала. 27 декабря Русских в соцсетях сообщила, что набрала необходимое количество подписей (529), в этот же день она подала документы в ЦИК.

Аналогичное решение по регистрации группы избирателей ЦИК принял по самовыдвиженцу - экоблогеру Анатолию Баташеву.

Только с момента открытия специального избирательного счета в отделении Сбербанка в Оружейном переулке кандидат может начать агитацию, потому что агитматериалы и любые другие работы в ходе кампании должны быть оплачены из избирательного фонда. Размер избирательного фонда кандидата на выборах президента не может превышать 400 млн рублей.

Теперь Русских и Баташеву как кандидатам-самовыдвиженцам предстоит до конца января собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом субъекте РФ. Подавать подписи и документы на регистрацию можно будет до 31 января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.