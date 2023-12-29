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Выборы президента России - 2024

Памфилова заявила, что требования при выдвижении в президенты выявляют потенциал кандидата

Так председатель Центризбиркома прокомментировала слова самовыдвиженца Анатолия Баташева о трудности прохождения процедур для участия в президентских выборах

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Требования при выдвижении кандидатов в президенты РФ являются разумными и продуманными, они помогают выявлять потенциал претендентов на высший государственный пост. Такое мнение выразила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.

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"Мы, действительно, стараемся максимально оперативно, быстро рассмотреть документы, понимая, что каждый день дорог. А что такое вообще работа президентом? Быть президентом - это неимоверно тяжелый труд <...>. Все мудро, все разумно, все целесообразно и понятно, зачем это делается. Человек проходит [процедуры выдвижения], как раз выясняется его потенциал, умение убеждать людей, умение организовать команду, умение правильно, в соответствии с законом все эти процедуры пройти. Все не зря", - убеждена Памфилова.

Так она прокомментировала слова самовыдвиженца, экоблогера Анатолия Баташева, подавшего документы в ЦИК РФ для участия в выборах президента РФ. Он отметил, что прохождение процедур "тяжелейший труд", где требуется "огромная дисциплина".

ЦИК 27 декабря завершил прием ходатайств о регистрации групп избирателей, которые создаются в поддержку кандидатов-самовыдвиженцев. До 18:00 1 января комиссия принимает документы о тех, кого на съездах выдвигают политические партии.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года. 

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