Памфилова заявила, что требования при выдвижении в президенты выявляют потенциал кандидата

Так председатель Центризбиркома прокомментировала слова самовыдвиженца Анатолия Баташева о трудности прохождения процедур для участия в президентских выборах

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Требования при выдвижении кандидатов в президенты РФ являются разумными и продуманными, они помогают выявлять потенциал претендентов на высший государственный пост. Такое мнение выразила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Мы, действительно, стараемся максимально оперативно, быстро рассмотреть документы, понимая, что каждый день дорог. А что такое вообще работа президентом? Быть президентом - это неимоверно тяжелый труд <...>. Все мудро, все разумно, все целесообразно и понятно, зачем это делается. Человек проходит [процедуры выдвижения], как раз выясняется его потенциал, умение убеждать людей, умение организовать команду, умение правильно, в соответствии с законом все эти процедуры пройти. Все не зря", - убеждена Памфилова.

Так она прокомментировала слова самовыдвиженца, экоблогера Анатолия Баташева, подавшего документы в ЦИК РФ для участия в выборах президента РФ. Он отметил, что прохождение процедур "тяжелейший труд", где требуется "огромная дисциплина".

ЦИК 27 декабря завершил прием ходатайств о регистрации групп избирателей, которые создаются в поддержку кандидатов-самовыдвиженцев. До 18:00 1 января комиссия принимает документы о тех, кого на съездах выдвигают политические партии.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.