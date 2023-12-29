Миронов уверен, что Путин наберет на выборах президента РФ около 80% голосов

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" подчеркнул, что весь мир будет внимательно следить за выборами в России

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов выразил уверенность в том, что действующий глава государства Владимир Путин наберет около 80% голосов на выборах президента в 2024 году.

"То, что наш кандидат [Путин] победит, и победит с очень большим результатом - под 80% - я не сомневаюсь", - сказал Миронов в интервью телеканалу "Россия-24".

По его мнению, на предстоящих выборах очень важна высокая явка избирателей. "Мы абсолютно убеждены, что в этих условиях мы должны продемонстрировать солидарность и единство с нашим национальным лидером. И на съезде, где мы единогласно поддержали Владимира Путина в качестве кандидата в президенты, мы поставили задачу обеспечить высокую явку", - добавил политик.

Миронов подчеркнул, что весь мир будет внимательно следить за президентскими выборами в России. "Необходимо сплотиться вокруг президента и показать это сплочение 17 марта, чтобы никто не усомнился, что выбор президента - это выбор всего многонационального народа России".

23 декабря съезд партии "Справедливая Россия - За правду" поддержал выдвижение Путина в качестве кандидата на выборы президента РФ.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец, ранее Центризбирком России зарегистрировал группу избирателей, созданную в его поддержку, что дало возможность открыть избирательный счет и начать сбор подписей. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.