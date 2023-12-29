Машков заявил, что подписи в поддержку Путина ставят те, кто переживают за страну

Как добавил сопредседатель избирательного штаба действующего президента РФ, ему очень много приходится общаться с разными людьми, которые приезжают поддержать кандидата

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Люди, которые приходят ставить подпись в поддержку кандидата в президенты РФ, нынешнего главы государства Владимира Путина, переживают за страну. Об этом заявил сопредседатель избирательного штаба Путина, его доверенное лицо, худрук театра Олега Табакова Владимир Машков на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках лектория от Российского общества "Знание".

По его словам, работая в штабе, ему очень много приходится общаться с разными людьми, которые приезжают поддержать кандидата. "Я вижу, насколько искренний этот людской поток. Не было ни одного, кого кто-то привел. Для меня это была большая радость, потому что я понимаю - это мои единомышленники. Те, кто волнуются за наш огромный корабль под названием "Россия" и за его будущего капитана", - сказал он.

По закону о выборах президента РФ, самовыдвиженцам для регистрации кандидатами на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей до 31 января. "Работа у нас кипит", - отметил Машков.

Выборы президента пройдут 15-17 марта 2024 года.