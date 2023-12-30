Постпред России в Женеве назвал позором отсутствие реакции УВКПЧ на обстрел Белгорода

Геннадий Гатилов отметил, что в своих недавних интервью упоминал, что РФ "непросто выстраивать адекватные отношения" с верховным комиссаром ООН и его управлением

ЖЕНЕВА, 30 декабря. /ТАСС/. Отсутствие реакции верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) является позорным фактом. Об этом заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, обративший внимание в комментарии, размещенном в Telegram-канале российской миссии, на политическую ангажированность Тюрка и возглавляемого им Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

"Где же реакция УВКПЧ и его главы на сегодняшнюю атаку ВСУ по Белгороду, в которой погибло 14 мирных жителей, в том числе двое детей, а также пострадало более 100 человек? Где публичный комментарий с "осуждением и ужасом" от того факта, что киевский режим применил ракеты "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении по центру оживленного города в предновогодний день?" - отметил Гатилов. "Конечно же, подобной реакции нет и не будет, - констатировал он. - Однозначную политическую ангажированность Фолькера Тюрка и УВКПЧ в сторону Вашингтона и Брюсселя уже невозможно скрывать". "Для международного правозащитника это позор, с которым он не имеет права занимать столь высокую должность", - подчеркнул Гатилов.

Постпред РФ добавил, что в своих недавних интервью упоминал, что России "непросто выстраивать адекватные отношения" с верховным комиссаром ООН и его управлением.

"Реакция г-на Тюрка на вчерашние удары ВКС России по украинским военным целям не заставила себя ждать, - напомнил Гатилов. - Не дожидаясь независимых оценок и причин гибели гражданского населения, международный правозащитник выразил свой "ужас и осуждение" в адрес России". Верховный комиссар, "разумеется, делает вид, что никогда не слышал об инцидентах с некомпетентной работой украинской ПВО, неоднократно приводивших к смертям среди собственного гражданского населения, или о сентябрьской трагедии в Константиновке, в результате которой от ошибочного ракетного удара ВСУ по местному рынку погибло более 15 человек", резюмировал постпред РФ.