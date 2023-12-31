31 декабря, 10:38
Военная операция на Украине

Постпредство РФ призвало ОБСЕ не молчать на фоне трагедии в Белгороде

Миссия возмущена молчанием северомакедонского действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи и генерального секретаря Хельги Шмид

ВЕНА, 31 декабря. /ТАСС/. Постоянное представительство России при ОБСЕ возмущено молчанием некоторых высокопоставленных функционеров в организации на фоне обстрела Белгорода.

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"Мы возмущены молчанием функционеров ОБСЕ, в частности северомакедонского действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи и генерального секретаря Хельги Шмид, относительно преднамеренного обстрела киевским режимом жилых кварталов Белгорода, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители, в том числе дети. Призываем ОБСЕ принципиально отреагировать на этот акт агрессии", - говорится в заявлении миссии в Telegram-канале. 

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