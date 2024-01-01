Граждане России в марте выберут президента

Осенью пройдут выборы в регионах

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Выборы президента России пройдут в марте 2024 года, впервые в ходе главной кампании страны будут применяться дистанционное электронное, трехдневное голосование, в первый раз президента страны будут избирать жители новых регионов. Но эта кампания будет не единственной - в сентябре в 19 субъектах страны пройдут выборы высших должностных лиц, в том числе в Санкт-Петербурге и Республике Крым.

Главное политическое событие последних шести лет в России - выборы главы государства - пройдет с 15 по 17 марта. Решение о назначении выборов на 17 марта 2024 года принял Совет Федерации 7 декабря, на заседании верхней палаты парламента ее спикер Валентина Матвиенко заявила, что предстоящие выборы президента во многом будут определять вектор будущего развития России.

На том же заседании выступила и глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, которая отметила, что президентская кампания в России впервые будет проходить в настолько токсичной геополитической обстановке. При этом она подчеркнула, что ЦИК обладает "мощным запасом прочности" для того, чтобы организовать и провести грядущие выборы именно так, как этого ждет народ России.

Позднее действующий глава государства Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций, заявил, что президентская кампания в РФ должна пройти на конкурентной основе и в полном соответствии с законами страны, а само голосование - прозрачно, легитимно и честно. Путин заверил, что любые попытки вмешательства в выборы извне будут жестко пресекаться, и единственным источником власти в стране является народ.

О чьем участии уже известно

Действующий президент РФ Владимир Путин вновь идет на выборы как самовыдвиженец. Об участии в кампании он объявил 8 декабря в Кремле во время общения с участниками церемонии ко Дню Героев Отечества. Через неделю группа избирателей в количестве более 750 человек в концертном зале "Зарядье" поддержала самовыдвижение Путина. 17 декабря в Москве его поддержал съезд крупнейшей российской политической партии "Единая Россия", позже - "Справедливой России - За правду".

ЦИК 20 декабря зарегистрировала группу избирателей и разрешила начать сбор 300 тыс. подписей, положенных для регистрации кандидатов-самовыдвиженцев. Как рассказывал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, в процессе сбора подписей за Путина будут участвовать единороссы и Народный фронт. Сдать их в ЦИК Путин должен до 18:00 31 января.

От ЛДПР в президентской гонке будет участвовать лидер партии Леонид Слуцкий, кандидатуру которого поддержал съезд либерал-демократов в Москве 19 декабря. Слуцкий является третьим в истории партии кандидатом от ЛДПР на выборах президента, ранее партию представляли ее основатель Владимир Жириновский (1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годы) и Олег Малышкин (2004).

КПРФ на выборах во второй раз представит депутат Госдумы всех созывов Николай Харитонов, ранее он участвовал в выборах президента в 2004 году, заняв второе место и набрав 13,69% голосов избирателей. Помимо него на выборы главы государства от коммунистов выдвигались лидер партии Геннадий Зюганов (в 1996 году, где вышел во второй тур, в 2000, 2008 и 2012 годах) и Павел Грудинин (2018).

Кандидатом в президенты от "Новых людей" стал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, его партия впервые выдвинула кандидата на главный пост страны. Помимо них подписи в свою поддержку уже собирают кандидат от "Гражданской инициативы" Борис Надеждин, Сергей Бабурин - от партии "Российский общенародный союз", бьюти-блогер Рада Русских, эко-блогер Анатолий Баташев (оба - самовыдвиженцы), Ирина Свиридова - от Демократической партии России, Андрей Богданов - от Российской партии свободы и справедливости.

Особенности голосования

Голосование на выборах президента РФ впервые будет многодневным, это решение принял Центризбирком 8 декабря - на следующий день после назначения Советом Федерации выборов. По словам Памфиловой, голосование на выборах в течение трех дней становится традиционным для России. Сейф-пакеты, в которых будут храниться заполненные бюллетени в ходе трехдневного голосования на выборах президента РФ, будут иметь дополнительную степень защиты.

Также, согласно решению ЦИК, на выборах президента РФ будет применено придомовое голосование, оно будет проходить в четырех новых регионах, Брянской, Курской и Белгородской областях, Крыму и Севастополе, такое решение было принято в связи с непростой ситуацией в этих субъектах из-за близости к зоне проведения спецоперации на Украине.

Помимо этого, для групп избирателей, проживающих в населенных пунктах, где нет помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, будут организованы передвижные пункты голосования (ППГ). Как рассказала Памфилова в интервью ТАСС, такие ППГ должны быть оборудованы переносной контактной ширмой, складными столом и стульями для членов комиссии, избирателей, наблюдателей. Также ППГ будут оборудованы в том числе и в специализированных автобусах. На мартовских выборах президента впервые будет применено дистанционное электронное голосование (ДЭГ), проголосовать онлайн смогут жители 29 регионов. Всего ДЭГ охватит около 38 млн избирателей. Также ЦИК определил особенности голосования в новых регионах, одной из них стало то, что региональные комиссии сами определят перечень документов, по которым местные жители смогут проголосовать на выборах президента вместо паспорта, в этот перечень может войти и паспорт Украины.

Говоря об организации голосования за рубежом, Памфилова не раз говорила, что сейчас это очень проблематично в связи "бесконечными западными санкциями и ограничениями". Также она отметила, что из-за сокращений российских дипмиссий во многих странах будет очень трудно гарантировать безопасность для избирателей. Сейчас данный вопрос ЦИК прорабатывает с МИД РФ.

Региональные выборы

Единый день голосования должен пройти в начале сентября. В рамках выборной кампании запланированы выборы 19 глав субъектов (16 прямых и 3 через голосование в парламенте), довыборы депутатов в Госдуму, и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ.

Прямые выборы глав регионов продут в Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской, Челябинской областях, а также в Забайкальском, Ставропольском краях, Алтае, Башкирии, Калмыкии и Санкт-Петербурге. Непрямые - в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Крыму.

Депутатов заксобраний изберут на Алтае, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, в Крыму, Татарстане, Тыве, в Республике Марий Эл, Брянской, Волгоградской, Тульской областях, Хабаровском крае, Москве и Севастополе. Также пройдут довыборы в Госдуму по одномандатному округу № 35 в Хакасии, мандат освободился после ухода Сергея Сокола на должность спикера парламента региона.