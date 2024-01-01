Документы для регистрации Харитонова кандидатом в президенты РФ подадут в ЦИК 3 января

Все необходимые документы готовы, сообщил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Документы для регистрации Николая Харитонова кандидатом в президенты России от КПРФ готовы, их подадут в ЦИК 3 января. Об этом журналистам сообщил первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин.

"Все документы Николая Михайловича Харитонова готовы для сдачи на регистрацию и будут поданы 3 января", - сказал он.

Харитонов был выдвинут на съезде КПРФ 23 декабря, а 27 декабря подал документы на участие в выборах в ЦИК. При выдвижении кандидат лично должен прийти в ЦИК и подать пакет документов, включающий заявление о согласии баллотироваться, сведения о судимостях, доходах, имуществе за рубежом, а также протокол съезда с решением о его выдвижении.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.