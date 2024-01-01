1 января, 11:42,
обновлено 1 января, 12:14

Путин заявил, что Запад долго помогал киевскому режиму для борьбы с РФ

Президент России отметил, что западные страны "пытаются решить руками украинцев свою задачу"

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что Запад долго помогал киевскому режиму, чтобы бороться с Россией руками украинцев во время нынешнего конфликта.

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"Они (западные элиты - прим. ТАСС) киевский режим достаточно долго пестовали именно для того, чтобы создать этот конфликт", - сказал глава государства на встрече с военными в госпитале им. А. А. Вишневского. "К сожалению для нас, они этого добились, этот конфликт создали и пытаются решить руками украинцев свою задачу, а именно задачу борьбы с Россией", - указал Путин. 

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