Пискарев назвал поздравление посольства США россиянам вмешательством во внутренние дела РФ

Часть видеоролика, который опубликовала американская дипмиссия, сопровождается аудиорядом с незаконных акций протеста

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Поздравление посольства США в Москве, в котором говорится о готовности Соединенных Штатов "к диалогу со всеми россиянами, кто желает конструктивного будущего", является вмешательством во внутренние дела РФ. Такое мнение высказал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

31 декабря посольство США в РФ опубликовало новогоднее поздравление народу России. Часть видеоролика, по словам Пискарева, сопровождается аудиорядом с незаконных акций протеста.

"На фоне причастности американских консультантов к недавним терактам в Белгороде заявление посольства о том, что россияне "заслуживают жить в мире, процветании и безопасности", выглядит откровенно цинично и лживо, - приводятся слова депутата в Telegram-канале комиссии. - А сообщение о готовности "к диалогу со всеми россиянами, кто желает конструктивного будущего", является явной провокацией и вмешательством во внутренние дела нашей страны".