В избирательный штаб Путина поступили подписи из 19 регионов

Первая партия поступила 30 декабря

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Подписи из 19 российских регионов поступили в избирательный штаб кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина, передает корреспондент ТАСС.

В частности, поступили листы с подписями, собранными в Москве, Санкт-Петербурге, в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской и Ленинградской областях.

"Если подсчитать, то у нас, получается, еще 69 регионов будут привозить поочередно все собранные подписи. Это очередная партия", - сказала журналистам пресс-секретарь штаба Александра Суворова, уточнив, что теперь подписи будут проверены юристами штаба.

Первая партия подписей поступила в штаб 30 декабря, листы привезли волонтеры из Московской области. Тогда же стало известно, что на тот момент уже собрано более 500 тыс. подписей.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ - 31 января. Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.