В избирательный штаб Путина поступят подписи из новых регионов

Также ожидается поступление подписей из 25 регионов страны

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, собранные в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, поступят 6 января в его избирательный штаб. Об этом сообщается на сайте штаба.

Согласно сообщению, "будет доставлена первая партия собранных подписей из новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей".

Ожидается также поступление подписей, собранных в 25 регионах страны. Помимо новых субъектов РФ, подписи представят Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия-Алания и Чеченская Республика, Краснодарский и Ставропольский края, город Севастополь, Астраханская, Волгоградская, Курганская, Ростовская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Ранее в штаб уже поступили подписи из 20 регионов. "Подсчет и проверка собранных документов продолжаются", - говорится на сайте штаба.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ - 31 января. Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.