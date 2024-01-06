В штаб Путина поступили подписи еще из 25 регионов

Итого получены листы из 45 субъектов России

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина еще из 25 регионов, включая новые, поступили в его центральный избирательный штаб в Гостином дворе, передает корреспондент ТАСС.

Подписные листы поступили из Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Крыма, Северной Осетии - Алании и Чеченской Республики, Краснодарского и Ставропольского краев, города Севастополя, Астраханской, Волгоградской, Курганской, Ростовской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Доставлена и первая партия собранных подписей из новых регионов.

Ранее в штаб уже поступили подписи из 20 регионов, итого получены листы из 45 субъектов РФ. Волонтеры из остальных регионов будут привозить подписи в штаб поочередно. На данный момент идет проверка и подсчет поступивших документов.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ - 31 января. Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.