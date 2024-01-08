Премьер Бангладеш после победы на выборах подтвердила послу РФ готовность к партнерству

Шейх Хасина четвертый раз подряд и пятый раз в своей политической карьере займет пост главы правительства

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подтвердила готовность к развитию отношений с Россией в ходе встречи с послом в Дакке Александром Мантыцким. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российском диппредставительстве.

"Посол России Александр Мантыцкий был принят сегодня премьер-министром Шейх Хасиной. Он поздравил госпожу премьер-министра с убедительной победой на прошедших в воскресенье выборах, выразил надежду на дальнейшее сотрудничество двух наших государств, а также обозначил перспективные направления двустороннего партнерства", - сказали в посольстве.

"Шейх Хасина на встрече подтвердила готовность к развитию сотрудничества с Россией на благо народов двух наших стран", - отметили в российском диппредставительстве.

Правящая в Бангладеш партия "Авами лиг" ("Народная лига") даже еще до окончательного подсчета бюллетеней обеспечила себе значительный отрыв от соперников и стала победителем на всеобщих парламентских выборах. Лидер партии, действующий премьер-министр Шейх Хасина четвертый раз подряд и пятый раз в своей политической карьере займет пост главы правительства.

Россия и Бангладеш активно взаимодействуют на международной арене, развивают двустороннее партнерство. Росатом строит первую в стране АЭС "Руппур" по российскому проекту. В сентябре минувшего года Дакку посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. В ноябре в порт Чаттагонг впервые за полвека зашел отряд российских кораблей в составе двух больших противолодочных кораблей Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и танкера "Печенга". Растут поставки продовольствия из РФ, увеличивается товарооборот.