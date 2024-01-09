В избирательный штаб Путина поступили подписи еще из 19 регионов РФ

Подсчет и проверка собранных подписных листов продолжаются, сообщили в штабе

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Подписи еще из 19 субъектов РФ поступили в избирательный штаб кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, сообщается на сайте штаба.

"9 января документы представили еще 19 субъектов страны: республики Карелия, Коми, Алтай, Тыва, Хакасия. Кроме того, документы привезли из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей, а также из Алтайского, Красноярского краев и Ненецкого автономного округа", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что ранее волонтеры доставили подписи из 58 регионов. "Подсчет и проверка собранных подписных листов продолжаются", - говорится в сообщении.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ - 31 января. Как сообщила ранее сопредседатель штаба Марьяна Лысенко, в поддержку самовыдвижения Путина уже собрано более 1,3 млн подписей.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.