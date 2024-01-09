Кол-центр и приемная избирательного штаба Путина начали работу

В кол-центре работают 32 волонтера из пяти регионов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Единый кол-центр и общественная приемная избирательного штаба кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина начали работу. Об этом сообщается на сайте штаба.

"Единый кол-центр и общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина начали свою работу. По единому федеральному круглосуточному многоканальному телефону 8-800-301-21-85 граждане нашей страны могут передать свои предложения и наказы кандидату на должность президента РФ Владимиру Путину", - говорится в сообщении. Вопрос или пожелание можно оставить и по адресу электронной почты: vopros@putin2024.ru.

В кол-центре работают 32 волонтера из пяти регионов страны, среди них - участники молодежного крыла Народного фронта из Смоленской, Белгородской и Воронежской областей, Удмуртской Республики и Республики Марий Эл.

Предложения в общественную приемную также можно передать по адресу г. Москва, ул. Покровка, д. 47 с 10:00 до 17:00 со вторника по субботу включительно.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта.