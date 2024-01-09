Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана в связи с терактом в Кермане

Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в секторе Газа и вокруг него, а также в Красном море

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном выразил искренние соболезнования в связи с терактом в Кермане. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Лавров выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью от рук террористов в иранском Кермане людей, собравшихся почтить память генерала Касема Сулеймани. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в противодействии международному терроризму", - отметили в дипведомстве.

Собеседники также обменялись мнениями по ближневосточной и международной проблематикам, представляющим взаимный интерес, включая ситуацию в секторе Газа и вокруг него, а также в Красном море. "Подчеркнута актуальность наращивания политического диалога и практического сотрудничества в русле договоренностей, достигнутых на уровне руководства двух стран", - добавили в МИД РФ.

Телефонный разговор состоялся 9 января по инициативе иранской стороны.