РФ подтверждает настрой на продолжение тесной координации с Ираном в борьбе с терроризмом

В МИД России отметили, что страна была в числе первых, кто решительным образом осудили теракт, совершенный 3 января в Кермане

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Москва по-прежнему твердо настроена на сотрудничество с Тегераном в борьбе с международным терроризмом во всех его проявлениях. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении о развитии ситуации после теракта в Кермане.

"Москва подтверждает твердый настрой на продолжение тесной координации с Тегераном в деле противодействия международному терроризму во всех его формах и проявлениях", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что Россия была в числе первых стран, которые решительным образом осудили варварский теракт, совершенный 3 января в городе Кермане. "Буквально в тот же день верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и президенту Эбрахиму Раиси была направлена телеграмма с соболезнованиями президента России Владимира Путина, - указали в дипведомстве. - Слова сочувствия в связи с массовой гибелью мирных граждан выразил 9 января министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом".

3 января на дороге, ведущей к кладбищу в Кермане, прогремели два взрыва. Там проходила церемония в память о погибшем генерале Сулеймани. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). 4 января агентство IRNA, ссылаясь на источник, информировало о том, что взрывные устройства были приведены в действие террористами-смертниками. Как пояснил источник агентства, террористы подорвали себя на расстоянии 1,5 и 2,7 км от могилы Сулеймани, поскольку не смогли беспрепятственно пройти пункт досмотра у входа на кладбище.

Генерал Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате ракетной атаки ВВС США в районе аэропорта Багдада.