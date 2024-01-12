Постпредство РФ сообщило о заседаниях СБ ООН 12 января по Газе и Йемену

В российском постоянном представительстве отметили, что на открытом брифинге в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену докладчиком выступит генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

ООН, 12 января. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН проведет в пятницу, 12 января, два заседания по ближневосточной тематике - встречу по ситуации в секторе Газа, а также заседание по ударам США и Великобритании по Йемену, сообщило в четверг постпредство РФ при всемирной организации в Telegram-канале.

Первым пройдет заседание по теме "Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос", как ожидается, на нем пойдет речь об угрозе вынужденного перемещения палестинцев в секторе Газа. Начало встречи намечено на 15:00 по местному времени (23:00 мск).

Вслед за этим состоится созванный по инициативе России "открытый брифинг в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену". Как ожидается, докладчиком на нем выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.