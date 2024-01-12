Путин поздравил Шейх Хасину с новым назначением на пост премьера Бангладеш

Она стала главой правительства страны в пятый раз

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил лидера правящей в Бангладеш партии "Авами лиг" ("Народная лига") Шейх Хасину с назначением на пост премьер-министра, которое стало пятым в ее политической карьере. Как сообщает бангладешское национальное информационное агентство Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS), президент РФ направил поздравительное письмо главе правительства южноазиатской страны.

"Российско-бангладешские отношения традиционно развиваются в духе дружбы. Надеемся, Ваша деятельность на посту главы правительства будет и дальше способствовать укреплению конструктивного двустороннего сотрудничества на благо народов наших стран", - цитирует BSS выдержки из письма.

Путин также пожелал Хасине успехов, крепкого здоровья и благополучия, указывает агентство.

Хасина приняла в четверг в Дакке премьерскую присягу в присутствии президента страны Шахабуддина Чуппу. По итогам парламентских выборов, прошедших 7 января, возглавляемая Хасиной партия получила 222 из 298 доступных кресел в однопалатном парламенте. Она стала главой правительства страны в пятый раз (и четвертый раз подряд).

Россия и Бангладеш активно взаимодействуют на международной арене, развивают двустороннее партнерство. Росатом строит первую в стране АЭС "Руппур" по российскому проекту. В сентябре минувшего года Дакку посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. В ноябре в порт Читтагонг впервые за полвека зашел отряд российских кораблей в составе двух больших противолодочных кораблей Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и танкера "Печенга". Растут поставки продовольствия из РФ, увеличивается товарооборот.