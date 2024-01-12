В поддержку самовыдвижения Путина собрали более 1,8 млн подписей

Все 89 регионов доставили в центральный штаб первые партии документов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Число подписей, собранных в поддержку самовыдвижения кандидатом в президенты РФ действующего главы государства Владимира Путина, уже составляет более 1,8 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте его избирательного штаба.

"По всей стране собрано более 1,8 млн подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Все 89 регионов России доставили в центральный штаб первые партии документов", - говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что сбором подписей по всей стране продолжают заниматься представители волонтерских организаций, Народного фронта и партии "Единая Россия".

На выборах президента РФ в 2018 году в поддержку кандидатуры Путина в общей сложности во всех на тот момент 85 субъектах РФ было собрано более 1,6 млн подписей.

О выборах

В списке возможных кандидатов и на этапе сбора подписей, помимо Путина, находятся еще двое самовыдвиженцев - бьюти-блогер Рада Русских и эколог Анатолий Баташев, пять кандидатов от партий - Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин ("Гражданская инициатива"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Ирина Свиридова (Демократическая партия России). Представителям непарламентских партий для регистрации своей кандидатуры на выборах требуется собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. - в каждом субъекте РФ.

Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями - Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова ("Новые люди") и Николая Харитонова (КПРФ).

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта.