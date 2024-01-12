Захарова: ООН и ОБСЕ отделались скупыми призывами в связи с ударами ВСУ по Белгороду

По словам официального представителя МИД РФ, заявления политиков НАТО и Европейского союза по Белгороду свидетельствуют об отсутствии у них контрагрументов и "элементарной порядочности"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. ООН и ОБСЕ отделались лишь скупыми призывами общего характера по ситуации с ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Руководство ООН, ОБСЕ, а, я напомню, это их прямая обязанность - отслеживать и реагировать на подобные факты, также отмолчались и отделались скупыми призывами общего характера", - сказала дипломат на брифинге. "Опять не знают, видимо, откуда летят эти снаряды, опять не знают, кто их поставляет, опять не знают, кто спонсирует киевский режим", - добавила она.

А заявления политиков НАТО и Европейского союза по Белгороду, по словам Захаровой, свидетельствуют об "отсутствии у них контрагрументов, да и элементарной порядочности". "Они просто боятся назвать вещи своими именами и продолжают выгораживать киевских нацистов, оправдывать их кровавые злодеяния против мирных жителей, даже если это выходит так кощунственно и кроваво, - сказала дипломат. - Вывод напрашивается сам собой - толерантность цивилизованных демократий двулична и преступна".

Вооруженные силы Украины 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны РФ заявило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.