Посольство РФ сообщило об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Йемене

В диппредставительстве отметили, что продолжают следить за ситуацией

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Сведений о пострадавших гражданах России в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену на данный момент нет. Об этом говорится в заявлении посольства России в республике.

"По состоянию на утро 12 января информации о росгражданах, пострадавших в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену, в посольство не поступало, - заявили в диппредставительстве. - Продолжаем внимательно следить за ситуацией".

В ночь на пятницу вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты хуситов в ряде городов Йемена, включая Дамар, Сааду, Сану, Таиз и Ходейду. Американский президент Джо Байден заявил, что удар был нанесен в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и носит оборонительный характер. В администрации США отметили, что были атакованы места дислокации ракет, беспилотных летательных аппаратов и радиолокационные станции мятежников.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа, хуситы объявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.