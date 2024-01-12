Захарова: РФ работает со всеми странами для организации голосования на выборах президента

По словам официального представителя МИД РФ, вопрос с формой голосования россиян за рубежом должен решиться до конца января

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Москва работает со всеми странами, включая недружественные, для организации голосования на выборах президента РФ в марте. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Выборы президента Российской Федерации пройдут и за рубежом, - отметила дипломат. - Мы работаем со всеми странами, в том числе и с теми, которые мы внесли в реестр недружественных режимов, по прояснению целого комплекса вопросов, в том числе вопросов обеспечения безопасности вокруг российских загранучреждений".

Захарова сообщила, что вопрос с формой голосования россиян за рубежом на выборах президента России должен решиться до конца января.

"[Голосование за рубежом] будем проводить обязательно. В какой форме и как, я думаю, до конца января будет уже понятно, и мы уже официально и по линии МИД России, и по линии наших загранучреждений доведем до широкой общественности", - указала дипломат.