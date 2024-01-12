Слуцкий заявил, что военные авантюры США становятся угрозой глобальной безопасности

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Лидер ЛДПР сообщил, что удары по Йемену являются нарушением норм международного права и резолюций Совета Безопасности ООН

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. США со своими военными авантюрами по всему миру становятся настоящей угрозой глобальной безопасности. Так глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал в своем Telegram-канале удары США и Великобритании по Йемену.

"Для Вашингтона стало правилом сколачивать на принципах "договорняка" коалиции без мандата ООН, прикрываясь, как "фиговым листком", оборонительными, якобы, целями. Ложь и обман! На самом деле это ни что иное, как продолжение агрессивной гегемонистской политики Соединенных Штатов и подмена "силы права" "правом силы". США со своими военными авантюрами по всему миру становятся настоящей угрозой глобальной безопасности", - написал парламентарий.

Слуцкий подчеркнул, что удары по Йемену - нарушение норм международного права и резолюций Совета Безопасности ООН. "Надеюсь, именно так оценят и, наконец, осудят действия американо-британской коалиции остальные члены СБ ООН, экстренное заседание которого созывается сегодня по инициативе России. Не говорю уже о пренебрежении собственной конституцией - решение бомбить Йемен не было согласовано с Конгрессом, на что указали Байдену даже его однопартийцы-демократы", - отметил глава думского комитета.

Парламентарий считает, что бомбардировки чреваты резким обострением ситуации в регионе и далеко за его пределами, новыми жертвами среди мирного населения.