Матвиенко назвала удары по Йемену очередным беззаконием Запада

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Председатель Совета Федерации сообщила, что "Запад создает постоянно все новые очаги напряженности, горячие точки, сеет хаос, игнорируя любые нормы международного права"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Удары англо-американских сил по Йемену являются ярким примером создания Западом все новых очагов напряженности, это очередное беззаконие, которому нет оправдания. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"С каждым днем становится все очевиднее, что в попытках сохранить свою ускользающую гегемонию Запад создает постоянно все новые очаги напряженности, горячие точки, сеет хаос, игнорируя любые нормы международного права. Сегодняшняя атака англо-американских сил на Йемен - яркий тому пример", - сказала спикер Совфеда на церемонии награждения победителей конкурса на лучшее освещение парламентской деятельности "Совет Федерации - палата регионов".

"Без обращения в ООН, без получения согласия собственного Конгресса, что предусмотрено американским законодательством, совершено очередное беззаконие, оправдания которому нет", - добавила она.