Небензя заявил, что резолюция СБ ООН по Красному морю была "немедленно нарушена"

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Постоянный представитель России при ООН ранее отмечал, что авторы этого документа пытаются добиться легитимизации действий международной коалиции задним числом

ООН, 12 января. /ТАСС/. Резолюция Совета Безопасности ООН по Красному морю была "немедленно нарушена" США и Великобританией, которые при поддержке союзников нанесли удары по территории Йемена. Об этом заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Потому что [резолюция] была немедленно нарушена", - сказал он в ответ на вопрос о причине созыва РФ заседания по ударам США и Великобритании по Йемену.

СБ ООН 10 января принял резолюцию по безопасности судоходства в Красном море с требованием немедленного прекращения атак на суда. 11 стран проголосовали за документ. Россия, Алжир, Китай и Мозамбик воздержались от голосования. РФ перед голосованием предложила поправки к американскому документу, однако все они были отклонены. США и Великобритания голосовали против каждой из российских поправок.

Небензя отмечал, что авторы резолюции пытаются добиться легитимизации действий международной коалиции в Красном море задним числом. По его словам, Россию беспокоит, что принятая Совбезом резолюция может послужить поводом для развязывания военных действий в регионе.

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