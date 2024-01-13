Постпредство РФ: киевский режим не жалеет сотни тысяч своих граждан, "топя страну в крови"

В постоянном представительстве России при ООН отметили, что Киев также "пытается уничтожить тех, кто не согласен с его преступной логикой"

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Власти Украины пытаются не только уничтожить тех, кто не согласен с их преступной логикой, но и не жалеют сотни тысяч своих граждан, топя страну в крови. Об этом говорится в заявлении постпредства России при ООН, опубликованном в Telegram-канале.

"Глубоко возмущены поступившей информацией о гибели в украинских застенках американского журналиста Гонсало Лиры. По имеющейся информации, он находился в тюрьме и подвергался пыткам. Убеждены, что за этим преступлением стоит киевский режим, который пытается не только уничтожить тех, кто не согласен с его преступной логикой, но и не жалеет сотни тысяч своих граждан, топя страну в крови", - говорится в заявлении.

"Не удивлены и тем, что США не приложили усилий по освобождению своего гражданина. Более того, уверены, что эти "поборники свободы слова с двойной моралью" постараются замолчать гибель журналиста", - подчеркивается в заявлении. Постпредство РФ выразило глубочайшие соболезнования отцу Гонсало.

Госдепартамент подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры, имевшего американское и чилийское гражданства.

Согласно имеющимся сведениям, Лира в октябре 2023 года заболел двусторонней пневмонией. Это явствует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой - старшим американскому порталу Grayzone. Последний 12 января опубликовал фотографию данного документа. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Как теперь выясняется, Лира-старший требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не предприняло никаких усилий в этом направлении.

Весной Россия призывала мировое журналистское сообщество выступить в защиту похищенного СБУ Лиры и потребовать его немедленного освобождения. СБУ задержала блогера в Харькове в мае. Его обвинили в поддержке российской спецоперации на Украине.