Володин: Байдену нужна война в Йемене, чтобы отвлечь внимание от неудач на Украине

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Президент США должен быть привлечен к уголовной ответственности, считает спикер Госдумы

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден решил напасть на Йемен в своих политических интересах, чтобы отвлечь внимание избирателей от неудач на Украине и внутренних проблем Америки. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"Чтобы отвлечь внимание избирателей от внешнеполитических неудач на Украине, а также от внутренних проблем США, Байдену нужна маленькая победоносная война. Именно по этой причине администрация Байдена не уведомила Конгресс США о нападении на Йемен. Это подтверждает нанесение удара в политических интересах действующего президента", - подчеркнул Володин, добавив, что даже сторонники Байдена "заявляют, что он нарушил конституцию".

Спикер Госдумы отметил, что в преддверии выборов президента США рейтинг Байдена "предельно низкий". "Его деятельность одобряют только 38,9% американцев. Если бы голосование проходило сегодня, Байден бы проиграл", - считает Володин. Поэтому, по его словам, Вашингтон совершил нападение на суверенное государство, "перечеркнув нормы международного права и наплевав на Устав ООН".

"Если США - правовое государство, Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну, из последних сил хватаясь за власть", - заявил Володин.