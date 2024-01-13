Посольство РФ заявило, что британская помощь Украине продолжает "утекать в черную дыру"

Российские дипломаты отметили, что визит Риши Сунака призван "подкрепить обрушившиеся предвыборные рейтинги правящих консерваторов накануне предстоящих в Великобритании парламентских выборов"

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Помощь, которую Великобритания оказывает Украине, продолжает "утекать в черную дыру" из-за коррумпированности киевского режима. Об этом говорится в переданном ТАСС заявлении посольства РФ в Лондоне, прокомментировавшего пятничный визит премьера королевства Риши Сунака на Украину.

"Симптоматично, что британская помощь анонсирована на фоне сообщений о неспособности Пентагона осуществлять эффективный мониторинг за передаваемыми Киеву вооружениями. Осознают ли британские налогоплательщики, что финансируемые ими подачки коррумпированному режиму Зеленского продолжают утекать в бездонную черную дыру? Ведь разбазариваемым средствам из их карманов можно было бы найти лучшее применение в свете переживаемого Британией многослойного кризиса стоимости жизни, массовой нелегальной миграции, энергетического голода и проблем системы здравоохранения", - указали в посольстве.

Российские дипломаты также обратили внимание на то, что совершенный Сунаком "вояж солидарности", помимо прочего, призван "подкрепить обрушившиеся предвыборные рейтинги правящих консерваторов накануне предстоящих в Великобритании парламентских выборов".

"Вот только практика показывает, что геополитические экзерсисы на украинской ниве отнюдь не гарантируют спасения политической карьеры. Пример предшественников Риши Сунака на премьерском посту это красноречиво подтверждает", - сказано в документе.

Прибыв в пятницу в Киев с не анонсированным заранее визитом, Сунак объявил, что в 2024 году размер пакета британской военной помощи Украине достигнет £2,5 млрд ($3,19 млрд - прим. ТАСС). По его словам, он будет включать в себя системы ПВО, ракеты дальнего радиуса действия, снаряды и противотанковые вооружения, а также крупнейшую партию беспилотников, которую "Украине когда-либо передавали другие государства". Лондон также продолжит участвовать в программе подготовки украинских военных.

В 2022-2023 годах Великобритания предоставляла Украине военную помощь на сумму £2,3 млрд ($2,9 млрд по текущему курсу) ежегодно. Таким образом, в 2024 году объем выделяемых средств вырастет на £200 млн ($255 млн). После начала российской специальной военной операции Лондон передал Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270.