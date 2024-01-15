Кремль ожидает, что переговоры глав МИД РФ и КНДР будут насыщенными

Центральное телеграфное агентство Кореи ранее сообщило, что глава МИД КНДР прибыла в Москву 14 января

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Кремль ожидает, что переговоры министров иностранных дел России и КНДР Сергея Лаврова и Цой Сон Хи будут насыщенными и содержательными.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

"Диалог на всех уровнях будет продолжаться с КНДР, поэтому мы ожидаем хороших, насыщенных и плодотворных переговоров", - сказал Песков.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) ранее сообщило, что глава МИД КНДР прибыла в Москву 14 января по приглашению ее российского коллеги.