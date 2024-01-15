Встречи без России, визит главы МИД КНДР и высылка пенсионера. Темы брифинга Пескова

Встречи в Давосе по украинской "мирной формуле", визит в России главы МИД КНДР Цой Сон Хи, а также высылка из Латвии российского пенсионера стали основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин в понедельник работает в Кремле: "Спокойный день внутренней работы". С докладом у главы государства будет министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Остальные встречи будут носить закрытый характер.

В середине дня ожидается международный телефонный разговор.

О встрече по Украине в Давосе

Встречи вокруг т. н. формулы мира президента Украины Владимира Зеленского - "это разговоры ради разговоров, процесс, который не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата", поскольку Россия в нем не участвует.

"Следует не забывать, что Киев сам формализовал для себя запрет на какие-либо переговоры с Москвой". "Абсурдность ситуации лучше всего понимать, вспоминая этот запрет".

Россия предпочла бы достигать своих задач и решать проблемы безопасности мирными средствами, но "в условиях абсолютной невозможности этого" продолжает спецоперацию.

О якобы сбитых ВСУ российских самолетах

У Кремля о таких инцидентах "информации нет".

"Все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции", поэтому комментировать ее уполномочено Минобороны РФ.

О визите в РФ главы МИД КНДР

Визит министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи происходит "в развитие тех договоренностей, которые были достигнуты на космодроме Восточный" президентом РФ Владимиром Путиным и лидером народно-демократической республики Ким Чен Ыном. "Ожидаем хороших, насыщенных и содержательных переговоров".

О возможном личном информировании Путина главами МИД РФ и КНДР по итогам визита: "Такой встречи мы не исключаем".

"Северная Корея - это наш сосед, наш ближайший сосед, наш партнер". "Диалог [с КНДР] на всех уровнях будет продолжаться".

О высылке из Латвии российского пенсионера Бориса Каткова

"Безусловно, для любого государства подобная практика принудительных высылок является абсолютным позором".

В Кремле не информированы о подготовке встречи Каткова губернаторами Калининградской и Псковской областей. Однако наверняка "главы регионов сделали то, что должно, сделали максимально правильно".

О публикации "планов конфликта" РФ и НАТО