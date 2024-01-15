Главы Ивановской и Новгородской областей рассказали на ВДНХ о работе с муниципалитетами

Андрей Никитин, в частности, отметил, что муниципалитетам приходится конкурировать за кадры

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Губернаторы Ивановской и Новгородской областей Станислав Воскресенский и Андрей Никитин рассказали на форуме "Малая Родина - сила России" на ВДНХ об опыте работы с муниципалитетами.

"Мы исходили из того, что у нас в каждой столице муниципалитета за эти пять лет появилось знаковое пространство, которое сами люди выбрали. Облик наших малых городов, как они будут выглядеть, должны определять люди", - сказал губернатор Ивановской области.

В качестве примера губернатор привел Палех, где благоустроили в общей сложности более 4 га общественных пространств. Удалось изменить и облик малой родины режиссеров Александра Тарковского и Александра Роу - города Юрьевца. В 2023 году возобновили круизную навигацию, начали создавать рабочие места в сфере туризма, а в 2025 году город отметит 800-летие. В Гавриловом Посаде провели благоустройство 2 га общественных пространств, отремонтировали более 93,2 км дорог и дорожных покрытий, удалось разместить крупнейший в регионе животноводческий комплекс и открыть первый в стране музей национальных напитков.

Губернатор Новгородской области, в свою очередь, отметил, что муниципалитетам приходится конкурировать за кадры. "Каждый из вас должен быть готов ответить на вопрос, зачем вам нужна талантливая молодежь вашего города. Вы, как лидеры своих муниципалитетов, должны понимать, каким должен быть муниципалитет через 10-20 лет. Если этот ответ есть, тогда специалистов [получится] привлечь, если этого ответа нет, это практически невозможно сделать", - обратился Никитин к представителям МСУ.

Он также рассказал о том, что в регионе регулярно в разных районах области проводятся выездные заседания правительства региона, что позволяет погрузиться в проблемы муниципалитета.

Всероссийский форум "Малая Родина - сила России" проходит в рамках выставки-форума "Россия" 15-16 января 2024 года в Москве. Планируется, что его участниками станут 7,5 тыс. представителей муниципального сообщества из 89 регионов страны. Мероприятие проходит впервые по поручению президента России Владимира Путина. Организатор - Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации президента России.