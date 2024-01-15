На Херсонщине разрешили голосовать на выборах президента РФ по украинским документам

В списке документов, использование которых допускается при голосовании, также содержится ID-карта гражданина Украины с приложением о регистрации по месту жительства на территории Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 15 января. /ТАСС/. Избирательная комиссия Херсонской области утвердила в перечне документов для голосования на выборах президента РФ украинский паспорт. Об этом сообщается в Telegram-канале местного избиркома.

"Состоялось 39-е заседание избирательной комиссии Херсонской области. <...> В ходе заседания был утвержден перечень документов, необходимых для реализации избирательных прав граждан на территории Херсонской области", - сказано в сообщении.

В списке документов, использование которых допускается при голосовании, содержится украинский паспорт, ID-карта гражданина Украины с приложением о регистрации по месту жительства на территории Херсонской области. Помимо этого, проголосовать можно с ID-картой гражданина Украины без приложения о регистрации по месту жительства на территории Херсонской области или иному документу, удостоверяющему личность, выданному органами публичной власти РФ и их должностными лицами, а также документу, выданному органами власти Украины не позднее 30 сентября 2022 года.

Также на заседании были определены дни приема и график работы территориальных избирательных комиссий по приему заявлений о включении граждан в список избирателей по месту нахождения.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев 13 декабря сообщил, что избирательные комиссии новых регионов определят перечень документов, которые на выборах президента РФ в марте 2024 года избиратели смогут предъявлять вместо паспорта. Соответствующее положение закреплено в постановлении Центризбиркома.