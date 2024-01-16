ГД откроет сессию и обсудит заявление в связи с идеей убрать памятник "Алеша" в Болгарии

Депутаты Госдумы намерены призвать членов муниципального совета Пловдива "не идти на поводу у провокаторов" и приложить необходимые усилия к сохранению объектов материальной и духовной культуры

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Госдума проведет первое пленарное заседание весенней сессии 2024 года. Депутаты намерены обсудить проект постановления о заявлении палаты в связи с инициативой демонтировать памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в Пловдиве.

Первое пленарное заседание сессии традиционно начнется с выступлений спикера Госдумы Вячеслава Володина и лидеров фракций. Затем депутаты намерены рассмотреть проект заявления Думы. Документ внес на рассмотрение палаты 15 января думский комитет по международным делам. Ранее юридическая комиссия городского совета Пловдива рассмотрела предложение депутатов партии "Демократы за сильную Болгарию" о переносе памятника советскому солдату "Алеша" и запросила от мэрии официальное заключение о возможности и стоимости подобных действий.

В проекте заявления депутаты Госдумы выражают "крайнее возмущение в связи с провокационным и циничным предложением членов муниципального совета Пловдива от партии "Демократы за сильную Болгарию". Отмечается, что "варварская инициатива" в случае ее поддержки муниципальным советом Пловдива "ляжет несмываемым позором как на самих инициаторов, так и на законодательную и исполнительную власть города и со всей очевидностью продемонстрирует неадекватность и политическую близорукость властей Пловдива".

Депутаты Госдумы также намерены призвать членов муниципального совета Пловдива "не идти на поводу у провокаторов и приложить необходимые усилия к сохранению культурно-исторических памятников и других объектов материальной и духовной культуры" в соответствии с соглашением между российским и болгарским правительствами.

Планы на сессию

Согласно принятому графику, весенняя сессия Госдумы завершится 4 августа, последняя неделя пленарных заседаний пройдет с 22 по 28 июля. Как сообщил журналистам первый вице-спикер палаты Александр Жуков ("Единая Россия"), депутаты в ходе сессии намерены продолжить работу "по поддержке участников СВО и их семей, и также над законодательством по интеграции вновь вошедших территорий". "Эта работа довольно активно велась в осеннюю сессию и будет продолжаться в весеннюю", - добавил Жуков.

Он отметил, что в план законодательной работы депутатов на сессию вошел "целый ряд важных законопроектов". "В частности об уголовной ответственности треш-стримеров, об установлении ответственности за незаконные использование, передачу, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные. <…> О совершенствовании законодательного регулирования розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах - так называемые "наливайки", - отметил Жуков.

Как сообщил ТАСС первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев, депутаты фракции весной намерены сконцентрироваться на реализации законов, которые считают необходимыми "для стабилизации экономической ситуации в стране и политической". "Ну, во-первых, у нас есть Избирательный кодекс. Во-вторых, мы сейчас ждем в принципе заключений всех по закону о Конституционном собрании. В-третьих, мы считаем, что необходимо вернуться к [теме] комплексного закона о национализации и о Центральном банке России", - подчеркнул Коломейцев.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в свою очередь отметил, что планы на весеннюю сессию у фракции "насыщенные". "Одним из основных направлений законотворческой деятельности фракции ЛДПР станет работа по разработке, донастройке механизмов, обеспечивающих сокращение разрыва в социально-экономическом развитии регионов", - сообщил журналистам Слуцкий. По его словам, депутаты намерены подготовить инициативы, касающиеся пересмотра действующей системы распределения налогов между федеральным центром, субъектами РФ и муниципалитетами, "а также выравнивания зарплат бюджетников - врачей и медперсонала, учителей, преподавателей высшей школы, работников госпредприятий".

Поддержка семей и обязанности застройщиков

В планах фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) в весеннюю сессию "добиться значительного увеличения поддержки семей с детьми", сообщили ТАСС в пресс-службе фракции. "Начавшийся год не случайно объявлен президентом Годом семьи, ситуация в демографической сфере непростая. Поощрение рождаемости, более того, многодетности должно стать приоритетом государства", - отмечается в сообщении. В связи с этим, фракция СРЗП в Думе намерена настаивать "на принятии законопроекта фракции о федеральном статусе и расширенных льготах для многодетных семей", а также на внедрении прогрессивной шкалы материнского капитала с возрастающими выплатами на вторых и третьих детей.

Темой поддержки семей в ходе весенней сессии также намерены заниматься депутаты от фракции "Новые люди", сообщили ТАСС в пресс-службе фракции. Так, они планируют подготовить ряд инициатив о новых мерах поддержки молодых семей. "Для беременных студенток мы [предлагаем] предоставить бесплатные бюджетные места в колледжах и вузах. Ребенок не повод забывать об учебе", - отмечается в сообщении. Кроме того, "Новые люди" также разработали законопроект, направленный на защиту интересов граждан старшего поколения. В частности, преступления, совершенные против пенсионеров, предлагается считать особо тяжкими. "Именно им постоянно звонят аферисты, выманивают последние деньги", - подчеркнули в пресс-службе.

Помимо этого, "Новые люди" также будут предлагать Думе рассмотреть свой законопроект, который законодательно обязывает "застройщиков выполнять свои рекламные обещания". "Сейчас они гарантируют, что рядом с домами будут парки и школы. Люди верят, вкладывают последние деньги, а в итоге получают очередную многоэтажку на пустыре. Несколько наших законопроектов это исправят", - отмечается в сообщении.