Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с главой правительства Нигера

Пресс-секретарь главы государства предложил обратиться по этой теме в МИД

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с премьер-министром Нигера Али Ламином Зейном, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщили, что глава правительства Нигера намерен посетить с визитом РФ.

"У президента не запланирована встреча, поэтому предлагаю вам обращаться в МИД по этой теме", - сказал Песков.

По его словам, Россия, "безусловно, по всем направлениям продолжает развивать отношения со странами Африки". Представитель Кремля отметил, что саммит Россия - Африка, прошедший летом 2023 года в Петербурге, "был весьма результативным". "Продолжается реализация пониманий, договоренностей и общего настроя на углубление двусторонних отношений", - заключил Песков.

Ранее издание Mondafrique сообщило, что Али Ламин Зейн в сопровождении министров обороны, нефти, спорта, торговли и других в понедельник отправился в поездку, в ходе которой они намерены посетить Иран, Россию, Сербию и Турцию. Как отмечалось, новые власти Нигера намерены диверсифицировать партнерства в области обороны, сельского хозяйства, энергетики, а также развивать отношения в сфере торговли нефтью и медицинским оборудованием.

В конце июля 2023 года группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.