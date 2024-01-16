В МИД РФ назвали провальными итоги встречи в Давосе по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что все встречи в "копенгагенском формате" являются вредными для урегулирования украинского кризиса

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Итоги встречи по Украине в "копенгагенском формате" в Давосе оказались провальными для Киева и "его западных хозяев". Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"14 января в швейцарском Давосе прошла четвертая встреча по Украине в "копенгагенском формате". И хотя число представленных стран и организаций, как утверждается, увеличилось по сравнению с предыдущим раундом на Мальте 28 октября 2023 года с 66 до 82, количество не является залогом качества. Не стала исключением и давосское мероприятие. Его итоги, если не считать "семейной" фотографии участников и договоренности о возможных новых встречах, вновь оказались провальными для Киева и его западных хозяев", - отметила дипломат.

При этом Захарова подчеркнула, что все встречи в "копенгагенском формате" являются вредными для урегулирования украинского кризиса. "Все встречи в "копенгагенском формате", включая заседание в Давосе и последующие раунды, являются бессмысленными и вредными для урегулирования украинского кризиса. "Принципы мира для Украины", которые пытаются выработать их организаторы, априори нежизнеспособны, поскольку основаны на абсурдной и неприемлемой "формуле [президента Украины Владимира] Зеленского", установившего к тому же юридический самозапрет на ведение мирных переговоров с Россией", - указала она.

"Кроме того, подобные встречи закрывают путь для полезных реалистичных инициатив стран глобального Юга, нацеленных на устранение первопричин кризиса, которые заключаются в пренебрежительном игнорировании Западом и его киевскими подручными законных интересов России в сфере безопасности", - добавила представитель российского дипведомства.

Мировое большинство

По словам дипломата, Киев и Запад не смогли добиться расширения антироссийского лагеря по итогам встречи в Давосе. "Кроме того, углубились разногласия между представленными странами. Несмотря на увеличение их числа, Украине и Западу не удалось добиться ни расширения антироссийского лагеря, ни принятия итогового документа. Даже коммюнике председателей - Украины и Швейцарии - содержит примечание, что документ не отражает мнения всех участников", - указала Захарова.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, все больше стран глобального Юга и Востока, в том числе побывавших на встречах "копенгагенского формата", открыто говорят о том, что без России любое обсуждение урегулирования украинского кризиса не имеет смысла. "Традиционно от участия отказался Китай. Многие другие страны мирового большинства присутствовали на заниженном уровне и в качестве наблюдателей. Полноценным такое участие назвать сложно", - продолжила она.

Среди стран растет понимание того, что всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира нельзя добиться, поставив во главу угла "формулу Зеленского", отметила Захарова. "В ее основе лежат оторванные от реальности требования о выводе российских войск на границы 1991 года, привлечении к ответственности и выплате репараций. При этом киевский режим не скрывает, что требует отвода войск для того, чтобы устроить геноцид русского населения, выступившего за воссоединение с Россией. Те, кто разделяют это требование, - поддерживают преступные этнические чистки", - резюмировала представитель российского дипведомства.

Кроме того, дипломат добавила, что мирное урегулирование возможно только при возвращении Украины к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу. "Действительно всеобъемлющее, справедливое и устойчивое мирное урегулирование возможно только путем возвращения Украины к истокам своей государственности - нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу при полном уважении прав и свобод граждан всех национальностей, проживающих на ее территории. К сожалению, эти вопросы не входят ни в "формулу Зеленского", ни в повестку встреч "копенгагенского формата", - заключила Захарова.