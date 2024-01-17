Путин впервые приехал в свой предвыборный штаб

У президента РФ запланировано общение с волонтерами и сопредседателями штаба

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Владимир Путин проводит первое мероприятие в качестве кандидата в президенты РФ на предстоящих выборах. Он приехал в свой избирательный штаб, который находится в столичном Гостином дворе.

Здесь у Путина запланировано общение с волонтерами и сопредседателями штаба. "Мероприятие началось" , - сообщили ТАСС в штабе.

Путин баллотируется как самовыдвиженец. Для регистрации кандидатом ему нужно собрать 300 тыс. подписей, но не более 7,5 тыс. в каждом регионе. При этом на данный момент по всей стране уже собрано более 2,5 млн подписей в поддержку Путина. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ - 31 января.

Штаб Путина как кандидата в президенты начал работу 21 декабря. Сейчас регионы продолжают доставлять туда собранные документы, сбор подписей проводят волонтеры, представители Народного фронта и партии "Единая Россия".

Выборы президента России пройдут в марте, голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта.