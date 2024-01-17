Путин поблагодарил свой предвыборный штаб за работу

Президент особо отметил старания волонтеров в Донбассе и Новороссии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил руководство и сотрудников своего избирательного штаба за работу, особо отметив старания волонтеров в Донбассе и Новороссии. Путин 17 января в Гостином дворе пообщался с сопредседателями штаба.

"Хочу вас поблагодарить и всех, кто принимает участие в работе штаба, волонтеров, конечно. Особенно на, так скажем, пока сложных территориях. Это требует не просто личного времени, но и личного мужества. Я отдаю себе в этом отчет, так что всем большое спасибо", - сказал глава государства.

Ему рассказали, что в работе принимает участие много молодых людей. Кроме того, сопредседатель штаба, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко отметила, что в целом особенностью русских людей является умение консолидироваться в сложные моменты. "Это очень важный процесс, потому что он в необычных условиях, в которых находится страна, укрепляет ее изнутри. Чрезвычайно важная вещь", - прокомментировал Путин.

Еще один сопредседатель штаба, спикер Народного совета ДНР Артем Жога, передал президенту слова поддержки и наилучшие пожелания от бойцов на передовой. "Я об этом никогда не забываю, будете встречаться с ребятами - самые наилучшие пожелания [передавайте]", - ответил Путин. В целом он пробыл в предвыборном штабе около часа.

Ранее сообщалось, что более 2,5 млн подписей уже собрано в поддержку самовыдвижения Путина на выборах президента РФ в 2024 году. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.