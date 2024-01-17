МИД РФ назвал вызволение сограждан из плена ХАМАС приоритетом Москвы

Эта работа будет продолжена

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Вызволение сограждан, удерживаемых в заложниках в секторе Газа - один из приоритетных вопросов Москвы в контактах с ХАМАС и ближневосточными странами. Эта работа будет продолжена, заявили в МИД РФ.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с родственниками россиянина Александра Лобанова, удерживаемого в заложниках, рассказал о "предпринимаемых российской дипломатией энергичных усилиях по его освобождению, а также вызволению других сограждан, удерживаемых в палестинском анклаве".

"Богданов отметил, что данный значимый гуманитарный вопрос является одним из приоритетных в наших контактах с представителями политического крыла ХАМАС, а также руководства ряда стран ближневосточного региона. Последовательная и целенаправленная работа на данном направлении уже принесла нужные результаты и будет продолжена", - указали в министерстве.