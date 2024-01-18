Лавров назвал жалкими оправдания США за удары по Йемену

Глава МИД РФ напомнил об ударах НАТО по Ливии в 2011 году, на которые их никто не уполномочивал и которые превратили эту страну в "черную дыру"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Оправдания Вашингтона за удары по Йемену выглядят жалко, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Отвечая на вопрос о том, как Москва оценивает действия США и их союзников на Ближнем Востоке, и комментируя, в частности, удары по Йемену, министр напомнил об ударах НАТО по Ливии в 2011 году, на которые их никто не уполномочивал и которые превратили эту страну в "черную дыру".

"Такой же беспредел наблюдается и в том, что сейчас делается в отношении Йемена. Это всем прекрасно понятно. И оправдательные заявления, которые звучат из Вашингтона, - они выглядят, вы знаете, как-то так очень жалко, я бы сказал", - отметил Лавров.