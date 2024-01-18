Лавров: у говорящего о столкновении ядерных стран Запада мало сдерживающих факторов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Запад рассуждает о прямом столкновении ядерных держав, оставляя таким образом все меньше сдерживающих факторов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Там (на Западе - прим. ТАСС) уже все больше и больше говорят о вероятности прямого столкновения ядерных держав. Каких-то сдерживающих факторов на Западе в этом отношении становится все меньше и меньше", - констатировал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.